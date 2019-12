© foto di Federico De Luca

L’attaccante della Carrarese Francesco Tavano ha parlato ai microfoni di TuttoC.com ha parlato di se stesso e dell’inseguimento al Monza: “Baldini si era preso qualche giorno di riposo dopo la sconfitta con l’Albinoleffe, era amareggiato e fa parte del gioco. Ma lui è il nostro allenatore e il suo ritorno ci ha dato una grande carica. Noi più esperti dobbiamo dare una mano ai giovani e fare in modo che il gruppo sia forte e vada nella direzione giusta per arrivare il più in alto possibile. Monza? Una piccola speranza ce l'hanno tutti, però il Monza è una squadra costruita per vincere il campionato. Non a caso si trova lassù. Noi dobbiamo essere più continui e meno altalenanti, quando ci riusciremo ne verremo fuori alla grande. - continua Tavano – Giocare mi dà sempre gioia, la voglia di lavorare c’è sempre, per me è una passione e senza di questa alla mia età è difficile che si riesca a giocare. Futuro?Sinceramente ancora no, vedremo l'anno prossimo cosa succederà. Avendo lavorato per tanti anni nel calcio è normale voler restare in questo mondo”.