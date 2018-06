Carrarese, tentativo per Floriano: operazione difficile

© foto di Fabio Sebastiani

La Carrarese continua a lavorare per rinforzare ulteriormente l'attacco. Dopo aver rinnovato il contratto di Francesco Tavano e preso Massimo Maccarone il club toscano punta anche Roberto Floriano del Foggia. Per la punta classe '86 sarebbe un ritorno in gialloblu dopo le 11 reti in 31 presenze del 2016-17.