Carrarese, tutto è bene quel che finisce bene: è tornato Caccavallo

Una Carrarese in fase di costruzione, che per il prossimo campionato, con obiettivo abbastanza dichiarato dopo la precedente stagione, sta ripartendo da diversi tasselli che hanno fatto grande la rosa di mister Baldini, in campo con uno spregiudicato 4-2-4 dove alla vera resa dei conti, chi si è messo più in luce è stato Giuseppe Caccavallo. Approdato nello scorso agosto in prestito dal Venezia.

La stagione di Caccavallo - Per lui hanno parlato i numeri: 14 reti messe a segno (16 se si considera le due invalidate con il Pro Piacenza), solo due su rigore e in un lasso di tempo inferiore all’arco dell’intera stagione (24 gare), segnata da un infortunio messo alle spalle. Unico esterno offensivo di tutta la Serie C a sfondare il muro della doppia cifra. Ovvio che la Carrarese non avrebbe mollato la prese, anche se i cambiamenti a Venezia, e il nuovo tecnico Dionisi, avevano messo la strada un po' in salita: il giocatore voleva essere valutato dagli arancioneroverdi.

Oggi la svolta - Il modulo adottato dai lagunari era meno congeniale alle potenzialità del classe '87, e alla fine la proposta dei marmiferi (probabilmente un biennale) è stata la giusta soluzione per tutti. Caccavallo torna alla corte di Baldini a titolo definitivo. E con un look inedito che non è passato inosservato: chioma bionda... ma soprattutto tanta fame. A breve il rilancio sul campo.