Caseratana, Violante: "Il nostro mercato può anche dirsi concluso"

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Dalle colonne de Il Mattino, il responsabile dell'area tecnica della Casertana Salvatore Violante ha parlato del mercato della formazione campana: "In linea di massima il nostro mercato può considerasi concluso. Restiamo, comunque, sempre attenti e vigili, anche se la proprietà non mi ha dato preclusioni di sorta, nel senso che se si dovesse presentare una buona occasione cercheremo di approfittarne. Fatto sta, però, che come qualità e quantità in termini di organico siamo abbastanza coperti".