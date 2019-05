Casertana, a fine mese incontro con Castaldo. Avellino sullo sfondo

© foto di Giuseppe Scialla

Il futuro dell’attaccante Luigi Castaldo potrebbe essere ancora una volta all’Avellino, appena promosso in Serie C. Ieri il suo agente Ernesto De Notaris ha messo in dubbio infatti la sua permanenza alla Casertana, con cui ha altri due anni di contratto, mentre oggi i colleghi de La Gazzetta dello Sport parlano di faccia a faccia fra il calciatore e la dirigenza rossoblù previsto a fine mese. Sullo sfondo come detto l’Avellino che sogna un grande ritorno per festeggiare la promozione in Serie C.