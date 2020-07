Casertana, a lavoro per la risoluzione di Zito, D'Angelo e Castaldo. Trattativa in salita

Si lavora all'addio di tre big della precedente gestione in quel di Caserta. Come riporta Il Mattino la società del presidente D'Agostino sta continuando ad operare per la risoluzione di Antonio Zito, Angelo D'Angelo e Luigi Castaldo, tre dei giocatori più importanti oggi in rosa ma anche fra i più pesanti a libro paga. I contatti fra le parti sono continui, ma la trattativa potrebbe andare per le lunghe avendo anche delle ripercussioni sul mercato in entrata del club campano.