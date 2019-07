Casertana, accordo con la Reggina per Petermann

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Nuovo rinforzo a centrocampo per la Casertana. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com, il club rossoblu ha trovato l'accordo con la Reggina per Davide Petermann, classe '94 che, nella seconda metà della scorsa stagione, ha giocato in prestito alla Pistoiese.