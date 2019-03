Casertana, ag. Castaldo: "Fa il suo mestiere, unico pensiero i playoff"

© foto di Giuseppe Scialla

Ernesto De Notaris agente di Luigi Castaldo, attaccante della Casertana, a ZonaCalcio.net ha analizzato la situazione del suo assistito: "A prescindere di tutto, lui continua a fare il suo mestiere, cercando di trascinare la squadra per quanto può. A 37 anni sta dimostrando tutta la sua esperienza e maturità non facendo mai mancare il suo apporto al suo club".

Sul club campano: "Le condizioni ambientali non delle migliori possono influire sullo stato d’animo di alcuni calciatori. Sicuramente l’arrivo di un nuovo tecnico come Pochesci potrà dare una nuova serenità alla squadra. Da adesso in poi l’unico pensiero deve essere la qualificazione ai playoff dove si azzera qualsiasi cosa e si riparte senza tener conto di quanto avvenuto in campionato".