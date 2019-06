Casertana, ag. Castaldo: "Juve Stabia? Tornerebbe volentieri"

© foto di Giuseppe Scialla

Luigi Castaldo di nuovo alla Juve Stabia? Un'ipotesi di mercato circolata nelle ultime ore alla quale ha risposto Ernesto De Notaris, agente dell'attaccante della Casertana. “Gigi tornerebbe volentieri alla Juve Stabia - si legge su ViviCentro.it -, in quanto sa di aver lasciato un grande ricordo nella piazza. E’ legato a Castellammare di Stabia dalla sua precedente esperienza e, nonostante l’età, si sente ancora in grado di poter dare il proprio contributo in un campionato come quello della serie B. Posso, però, aggiungere che al momento non ho avuto contatti con la dirigenza stabiese”.