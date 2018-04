Casertana, Alfageme nel mirino di Livorno e Catania

© foto di Giuseppe Scialla

La splendida stagione di Luis Maria Alfageme con la Casertana sta mettendo in mostra l'attaccante argentino ai suoi massimi livelli in Italia. Per questo sulla punta classe '84 diversi club stanno concentrando le loro attenzioni in vista della prossima stagione. In particolare, secondo quanto raccolto da TuttoC.com, pare che Livorno e Catania stiano valutando con interesse il giocatore.