Casertana, brilla il gioiello Cavallini

© foto di Giuseppe Scialla

Una presenza ed un gol. Per un classe 2000 entrato a partita in corso si tratta di un bottino certamente molto promettente, e per questo motivo la serata del gioiello della Casertana Cavallini resterà nella memoria del diretto interessato per lungo tempo nonostante il risultato che ha visto la sua squadra soccombere sotto i colpi del Catanzaro. L’ala sinistra ha mostrato grandi qualità ed è andata a segno con una bella conclusione, confermando le ottime voci che ne avevano accompagnato la pre season. Un gioiello da tenere in considerazione per il futuro.