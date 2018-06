Casertana, c'è anche Fontana tra i candidati per la panchina

© foto di Dario Fico/TuttoNocerina.com

Non solo Leonardo Colucci e Federico Guidi, in corsa per la panchina della Casertana spunta anche un altro nome. Un profilo gradito alla dirigenza rossoblù è infatti quello di Gaetano Fontana, richiesto anche dal Matera ma lasciato troppo in stand by dalla truppa lucana per le vicende societarie: questo aspetto potrebbe favorire un'accelerata dei falchetti.