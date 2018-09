Casertana, c'è anche la suggestione Floro Flores

Fonte: TuttoC.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un calciomercato da Serie B per una squadra di C. Non è un gioco di parole, ma è ciò che è avvenuto in queste settimane in casa Casertana. La società nelle figure del presidente Giuseppe D'Agostino e del deus ex machina, Aniello Martone potrebbero puntellare ulteriormente, una squadra già attrezzatissima. Nelle ultime ore, infatti, è spuntata fuori la suggestione che porta direttamente ad Antonio Floro Flores. Il bomber scuola Napoli, infatti, è attualmente svincolato ed è alla ricerca di un nuovo progetto. Arezzo e Bari, sono state le squadre a lui accostate, ma attenzione a questo punto anche ai falchetti. E giovedì sera ci sarà la presentazione della squadra al "Pinto"; che possa esser lui la sorpresa ad effetto, così come avvenne lo scorso anno con Polak? Staremo a vedere. Nel frattempo Caserta inizia a sognare, come forse non lo faceva da decenni.