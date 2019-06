Casertana, D'Agostino: "Castaldo può rimanere con noi"

© foto di Giuseppe Scialla

Giuseppe D’Agostino, presidente della Casertana, intervistato sulle colonne de Il Mattino, ha fatto il punto sul mercato dei rossoblu, a partire dal portiere, che ormai è stato scelto: "Diamante Crispino è l’estremo difensore più forte della categoria. E questo detto da tutti, non solo da me. Carriero? Non rientra nei nostri parametri, sia sotto il profilo tecnico che economico. Diciamo che viaggia su cifre che non ritengo valga la pena affrontare. Per cui, posso escludere un suo ritorno a Caserta".

E sulle conferme: "Al momento posso dire che i soli Rainone e Santoro sono quelli che sicuramente resteranno, mentre tra quelli in scadenza De Marco giocherà ancora con la Casertana. Castaldo? Stiamo valutando il da farsi con il suo agente. A noi farebbe piacere che resti, ma alle nostre condizioni. Per quanto riguarda gli altri, invece, gli stessi non rientrano in quelli che sono i progetti che intendiamo portare avanti in futuro".