Casertana, D'Agostino: “Fontana rischia? Ma di cosa stiamo parlando?”

© foto di Giuseppe Scialla

Il presidente della Casertana Giuseppe D'Agostino in conferenza stampa ha difeso a spada tratta il tecnico Gaetano Fontana e si è scagliato contro la stampa locale annunciando che da oggi in avanti i tesserati parleranno solo coi media nazionali: “Avevo chiesto di essere una sola famiglia. Invece qui si è fatta la caccia allo scoop, si dice che i tesserati se ne vanno via senza rispondere alle domande. Non esiste e ne ho le prove video, perché la Casertana è fatta di persone educate. E per questo con la stampa locale non voglio parlarci più, parlerò solo con la stampa nazionale. - continua D'Agostino come riporta Tuttoc.com - Ho letto che Fontana è in bilico, che Fontana rischia. Dopo cinque partite. Ma di che stiamo a parlare? Perché il mister si dovrebbe dimettere? Perché non diciamo che a Matera ci mancano due calci di rigore? Perché siete tutti prevenuti. Io e la squadra non parleremo più con voi. Non chiedete giocatori né presentatevi al campo di allenamento. Evitiamo di non capirci più. Intanto l'obiettivo nostro non cambia: cerchiamo di arrivare più in alto possibile, poi vediamo dove arriviamo".