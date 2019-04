Fonte: TuttoC.com

© foto di Giuseppe Scialla

Tutto è bene qual che finisce bene... o che almeno sembra vada verso il lieto fine. Però, stando a quanto riferisce Il Mattino, patron Giuseppe D'Agostino avrebbe trovato l'accordo con il comune per sponsor e stadio, e parrebbe quindi intenzionato ad andare avanti al timone della Casertana.

"Un incontro cordiale ha fatto sapere il Comune in cui si è definito un percorso che faciliti un futuro importante per il calcio e lo sport a Caserta con il coinvolgimento delle forze economiche e sociali del territorio. Nei prossimi giorni si svolgeranno tavoli tecnici ed istituzionali utili a proseguire sul percorso tracciato", questa la nota del comune, seguita a più di un'ora di colloquio, dalla quale è emersa, sempre stando a quanto riferito dal quotidiano citato, da parte del comune, una manifestazione d'intenti per la concessione in valorizzazione dello stadio "Pinto" e del sintetico di prossima realizzazione al Rione Vanvitelli. Non solo, potrebbero anche essere installate all'interno dell'impianto delle attività commerciali.

In calendario anche incontri con imprenditori locali, che possano in un certo qual senso supportare la gestione di D'Agostino e della sua famiglia, da sempre dedita al club.