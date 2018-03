Casertana, D'Angelo: "Gara non eccellente, ma vogliamo i play-off"

© foto di Giuseppe Scialla

La Casertana trova il pari al Torre contro la Paganese in pieno recupero (1-1) con una magistrale punizione di Pinna che neutralizza il vantaggio griffato da Scarpa su rigore agli sgoccioli del primo tempo. Continua, quindi, la maledizione degli azzurrostellati nei derby con i rossoblù (un solo punto nelle ultime quattro gare di campionato anche se resta sempre il blitz di Coppa Italia al Pinto in questa stagione). Un punto, quello guadagnato dai falchetti, un po' rocambolesco, come ammette a fine gara lo stesso tecnico Luca D'Angelo. "Sicuramente abbiamo fatto fatica - esordisce -. Questa è stata la partita giocata meno bene delle ultime 6-7, anche se nei primi 15 minuti avevamo avuto un buon impatto con due occasioni capitate a Carriero ed Alfageme. Non abbiamo giocato come nelle ultime uscite. Poi c'è stato il rigore preso nel finale di primo tempo e mi dicono fosse inesistente. Adesso, comunque, non dobbiamo neanche dimenticare che questa Casertana ha fatto un grande recupero in campionato e ci può stare che, dal punto di vista mentale, sia un po' stanca. Un mese e mezzo fa eravamo penultimi, adesso siamo primi o secondi nel girone di ritorno. Sotto questo aspetto, ho visto particolarmente appannati quei giocatori esperti che ci hanno spinti verso la classifica che abbiamo ora. Quindi mentalmente hanno pagato qualcosa, ma finora sono stati encomiabili. Ci sta di non imbroccare una partita contro una squadra che invece si giocava tantissimo. All'inizio la Paganese era più impaurita, poi ha preso la partita in mano. Nel secondo tempo loro si sono difesi bene e noi abbiamo fatto fatica, a parte l'ultimo quarto d'ora quando abbiamo creato qualcosa in più. Era logico essere più offensivi ed accorciare davanti ma, a livello di prestazione, altre volte abbiamo fatto molto meglio di oggi. Per questo, quindi, se avessimo perso forse sarebbe stato più giusto. Io mi sento una persona corretta e non ho difficoltà a dirlo così come dissi che a Reggio Calabria avevamo perso immeritatamente. La Paganese, con Bocchetti, è abituata a lavorare coi giovani. E, personalmente, mi auguro riesca a tirarsi fuori da questa situazione. Adesso non è tempo di andare a mare: per i play-off ci proveremo e sarebbe qualcosa di esaltante se solo consideriamo da dove siamo partiti".