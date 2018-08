Casertana, D'Angelo: "Inizia nuova avventura con la stessa grinta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In una nota ufficiale, il neo centrocampista della Casertana Angelo D'Angelo ha commentato: "Inizia nuova avventura con la stessa grinta e la fase che mi hanno sempre contraddistinto. Sono carico e motivato perché so di approdare in una piazza importante. Il presidente ed il direttore hanno mostrato un forte interesse nei miei confronti, credono in me. Il progetto ambizioso di questa società ha fatto la differenza. Sono consapevole di indossare la maglia di una realtà che merita di essere grande e di ritagliarsi un ruolo in una dimensione che le spetta di diritto".