Fonte: TuttoC.com

© foto di Giuseppe Scialla

In vista della sfida di domani in trasferta contro la Cavese, in casa Casertana ha parlato mister Nello Di Costanzo. Queste le sue parole in conferenza stampa: "Cercheremo di concludere l'anno in bellezza. Cavese? E' uno scontro diretto vista anche l'attuale classifica. Nonostante i giovani e i tanti cambiamenti estivi, stanno facendo bene. Hanno una loro filosofia di gioco, e anche quando hanno perso hanno giocato sempre in maniera offensiva. Ci sarà da correre e controbattere colpo su colpo. Abbiamo dei giocatori importanti che possono mettere in difficoltà questa Cavese. Chi andrà in campo dovrà dare il massimo. Il 20 gennaio per noi può iniziare un altro campionato, anche in virtù dei rientri dagli infortuni. Mercato? Dovete chiedere a Martone e al presidente. Hanno le idee chiare; chi rimarrà a Caserta dovrà farlo con entusiasmo".