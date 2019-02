© foto di Giuseppe Scialla

Il tecnico della Casertana Nello Di Costanzo ha commentato il mercato nel corso della conferenza stampa pre-gara: "La società ha lavorato per mettere a posto numericamente la rosa visti i tanti infortuni avuti. Sono arrivati due giocatori in difesa uno di grande esperienza e l’altro giovane. Si è salvaguardato il bilancio perché di questi tempi non svenarsi e tenere i conti in regola è fondamentale. Vedi Matera e Pro Piacenza che economicamente non hanno retto - riporta SportCasertano.it -. Tutto sommato il mercato è stato abbastanza buono anche se potrebbe arrivare un esterno d’attacco ma non uno per fare numero ma uno che ci possa realmente aiutare. Vedremo se tra gli svincolati ci sarà l’opportunità di fare ancora qualcosa ma solo se ci sarà qualcuno che possa farci fare un salto di qualità. Per adesso va bene così perché Pascali assicura tanta esperienza dentro e fuori dal campo. Gonzalez è duttile e potrà ricoprire diversi ruoli. Sono comunque felice che tutti i calciatori sono rimasti perché vista la loro caratura non era semplice mantenere inalterato un gruppo del genere".