Fonte: TuttoC.com

© foto di Giuseppe Scialla

Dopo la sconfitta contro la Viterbese che ha messo a rischio il piazzamento in zona playoff, la Casertana cerca il riscatto domani nel derby in trasferta contro la Paganese. Il tecnico Raffaele Esposito ha fatto il punto della situazione in conferenza stampa, ecco le sue parole riportate dal sito ufficiale del club rossoblu:

“La sconfitta casalinga ha compromesso un po’ il cammino per i playoff, ma dobbiamo stare tranquilli perché ci sono sette partite. Ora contro la Paganese ci aspetta una sfida complicata: è un derby e loro sono reduci dal cambio di allenatore. Dobbiamo andare in campo con la consapevolezza che se facciamo ciò che è nelle nostre corde possiamo portare a casa il risultato pieno. Ogni settimana dobbiamo fare i conti con tante assenze e questo non ci permette di trovare la giusta continuità di risultati. Siamo in piena emergenza, ma dobbiamo fare di necessità virtù. Il secondo tempo con la Viterbese la squadra ha reagito e per questo continueremo sulla stessa soluzione tattica. Loro cercheranno di giocarsi le ultime possibilità per fare in modo di difendere la categoria attraverso i play-out. Hanno ancora una fiammella accesa e daranno tutto. Dal canto nostro, veniamo da una settimana in cui il gruppo si è allenato benissimo. I ragazzi li vedo concentrati e si sentono responsabili di questa situazione. Confido molto in loro. Più che la Paganese temo la Casertana. Ai ragazzi dico sempre che dipende solo da noi. Non vinciamo fuori casa dalla sfida di Cava de’ Tirreni del 30 dicembre ed è arrivato il momento per mettere fine a questo digiuno”.