© foto di Giuseppe Scialla

Antonio Floro Flores, attaccante della Casertana, è intervenuto ai microfoni di Radio Deejay: "Ho scelto di andare in Serie C perché a Caserta c'era un progetto, io cercavo stimoli non economici, visto quello che ho guadagnato in Serie A. Qui ci sono persone che vogliono fare qualcosa di bello, ora sono io in debito con la città di Caserta e la società. Ora vorrei giocare. Meglio la C che andare in Serie B in squadre che non sanno neanche se arrivano a fine anno".