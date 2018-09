Casertana, Floro Flores: "Non sono venuto qui per stare in C"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuova avventura per Antonio Floro Flores, da oggi ufficialmente un calciatore della Casertana. L'attaccante ex Bari ne ha parlato a sportcasertano.it: "Cosa mi ha convinto a venire qui? Ne parlavamo col presidente. Avevo tanta voglia di rimettermi in gioco e avevo chiesto al mio procuratore di trovare un progetto serio, fatto da persone serie che avevano voglia di lavorare. Vengo da un'annata un po' particolare. Amo e voglio circondarmi di persone serie e sincere. Quando mi è stato presentato il progetto Casertana, non ho esitato. Sembrano parole scontate. Non sono venuto qui per stare in Serie C, ma per salire in categoria. Altrimenti sarei rimasto a casa".