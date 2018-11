Casertana, Fontana a un passo dall'addio. C'è Marcolini

© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto rivelato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport in casa Casertana sta per avvenire un ribaltone in panchina. Il tecnico Gaetano Fontana è infatti a un passo dall'addio dopo una avvio di stagione deludente. Al suo posto è invece in arrivo Michele Marcolini, rimasto scottato dal fallimento dell'Avellino, che firmerà un contratto fino a fine stagione con opzione per il rinnovo.