Casertana, Fontana: "Avremmo meritato di più, ma sono contento"

Fonte: TuttoC.com

© foto di FONDI-CASERTANA

Al termine della gara contro il Catania, il tecnico della Casertana Gaetano Fontana ha detto la sua dopo l'1-1 del 90':

"Abbiamo giocato con il cuore, ma non solo. Abbiamo fatto buona parte della gara nella metà campo del Catania, meritavamo il pareggio e lo abbiamo ottenuto. Abbiamo messo in difficoltà il Catania quando seguiamo il nostro piano partita, quando esageriamo ci incasiniamo da soli. Dobbiamo ragionare di più e mettere a punto ancora qualcosina. Nel primo tempo abbiamo subito l'esperienza dell'avversario, non credo che siamo stati timorosi. Mi sono complimentato con i ragazzi dopo la partita, ho visto tanta voglia ed è un concetto che va sottolineato. Abbiamo dimostrato che le nostre capacità sono grandi. Recuperare poi i giocatori in un momento così fitto di impegni mi fa felice. Mi arrabbio quando i miei ragazzi rifiutano la giocata, dobbiamo registrare qualcosa in questo senso. Non capisco perchè sia stato annullato il gol a Blondett ed ho qualche dubbio su alcuni contatti all'interno della loro area".