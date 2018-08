Casertana, Fontana: "Dobbiamo tenere sotto controllo l'aspetto mentale"

© foto di GianfrancoCarozza

Il tecnico della Casertana Gaetano Fontana ha parlato in conferenza stampa dopo un test amichevole: "Non possiamo certo fermarci. Il rinvio del campionato è una cosa nuova per tutti. Siamo partiti a luglio per prepararci in vista della Tim Cup. Poi i tempi sono cambiati. Quello che è da tenere sotto controllo è l’aspetto mentale. Quando lavori e non hai la prospettiva di un impegno domenicale bisogna evitare che si abbassi il livello di attenzione. Noi stiamo cercando di sfruttare questo ritardo alla luce del fatto che in sede di mercato si era deciso di agire con calma, aspettando il momento giusto per piazzare i colpi che ci servivano. Stiamo lavorando per inserire al meglio i nuovi e permettere loro di assimilare al meglio i nuovi dettami. Sono soddisfatto del lavoro che stiamo svolgendo. I ragazzi stanno dando tanto e si stanno allenando con qualità. Chiaramente sono le partite vere che ti aiutano ancora di più a metterti alla prova. L’indicazione che mi ha dato la gara di Livorno furono importanti, ma ci siamo fermati lì. Perché non abbiamo avuto la possibilità di confrontarsi con avversari di un certo tipo. Avevamo anche buttato giù un programma che prevedeva amichevoli con squadre di categoria superiore, ma la serie B è partita e questo c’ha fatto saltare tutti i piani".