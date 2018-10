Casertana, Fontana: "Non cerchiamo per forza qualcosa di negativo"

Fonte: TuttoC.com

© foto di FONDI-CASERTANA

Vince la Casertana, e lo fa sul campo della Virtus Francavilla, riuscendo a evitare il terzo k.o. esterno consecutivo. A margine del match, ha parlato in sala stampa mister Gaetano Fontana:

“Devo ringraziare i ragazzi. Ci saranno della partite in cui ci sarà la possibilità di giocare meglio, come del resto noi sappiamo di poter fare, ma non bisogna per forza cercare qualcosa di negativo. Se si pensa che questa Casertana debba passeggiare contro ogni avversario, allora si sbaglia di grosso. Dopo averla fatta tanti anni da calciatore questa categoria, non mi sembra che le squadre vengano accolte col tappetto rosso. Vedo le altre partite e non ammiro questo grande calcio. Se ci aspettiamo che alla quinta giornata si sciorini un grande gioco, è qualcosa di davvero difficile".

Parlando poi del match: "Nel primo tempo abbiamo preso gol nel nostro momento migliore. Nella ripresa ho visto tanta confusione. Il Francavilla cercava di portarla a casa, noi l’occasione per rimetterla in discussione. Dovevamo forzare e spingere e, gioco forza, concedi qualcosa di più. Non dobbiamo pensare che davanti non c’è nessuno”.

Chiosa finale sul modulo: "Ci sono da fare sicuramente delle valutazioni, ma il modulo tante volte te lo dice chi va in campo e una determinata partita. Siccome dipendiamo dal risultato, cambiando modulo hai vinto, allora si pensa che il modulo funziona. A Bisceglie si diceva che Fontana è in confusione. Dobbiamo avere il giusto equilibrio”.