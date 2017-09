Casertana, Galli: "Mi sono catapultato a Milano per chiudere la trattativa"

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Ai microfoni ufficiali del sito del club, parla Iacopo Galli, fresco acquisto della Casertana. Colpo in extremis dei falchetti, che si aggiudicano il giocatore a titolo definitivo:

“La trattativa è iniziata praticamente nella giornata di ieri (mercoledì,ndr). Non ero a Milano e nella giornata di oggi (ieri, ndr)mi sono catapultato lì per conoscere di persona la dirigenza della Casertana che mi aveva manifestato profonda stima. Le impressioni sono state incredibili: ho trovato un direttore sportivo preparato e onesto, così come anche il team manager. Mi hanno parlato molto bene di Caserta e della piazza e della voglia del presidente D’Agostino di costruire qualcosa di duraturo. Spero di riuscire a dare tanto per la maglia e la società. Ho voglia di conoscere il nuovo ambiente e dire la mia".

Parlando invece di sè: "Nasco destro e non disdegno anche di giocare a sinistra, così come ho fatto a Pontedera con mister Indiani. Sono pronto a dare tutto. Ho tanta voglia di conoscere anche il calore di questa piazza".

Conclude poi: "I tifosi sono importanti, devono essere il dodicesimo uomo in campo per divertirci e fare bene. Viste le ambizioni e le persone che sono dietro la Casertana ci toglieremo sicuramente tante soddisfazioni”.