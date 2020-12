Casertana, gli esempi positivi. Pagati in anticipo gli emolumenti di settembre e ottobre

Ci sono club che trimestralmente rischiano di essere penalizzati per i ritardi nei pagamenti degli stipendi. E poi ci sono club come la Casertana che paga in anticipo. “La Casertana FC - si legge nella nota del club campano - rende noto di aver provveduto, la scorsa settimana, al pagamento degli emolumenti di settembre e ottobre a tesserati e dipendenti. Il tutto in largo anticipo rispetto alla prevista scadenza del 16 dicembre. Un segnale di serenità e voglia di fare da parte del club che arriva in un momento storico delicato e difficile per l’intero Paese”.c