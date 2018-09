© foto di Giuseppe Scialla

"L'attesa è finita, Casertana pronta". Scrive così Il Mattino, nella sua edizione locale, in merito alla squadra campana. Casertana-Cavese si giocherà domenica alle 20.30: ha prevalso la voglia di scendere subito in campo da parte di entrambe le società dopo un'estate interminabile. Accordo tra i due club trovato in un battibaleno per un orario serale che favorirà certamente una maggiore affluenza di spettatori al Pinto.