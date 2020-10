Casertana, Icardi non ci sta: "Ci sentiamo derubati, gara altamente condizionata"

vedi letture

Intervistato da Prima Tivvù, Simone Icardi, giocatore della Casertana, ha commentato la sconfitta subita oggi dai suoi al Partenio con l'Avellino: "Abbiamo approcciato la partita bene, stiamo dimostrando che possiamo fare un bel campionato e divertirci, facendo delle belle prestazioni. Il calcio è fatto di episodi e purtroppo dall'1-0, rigore ed eventuale espulsione per loro, ci siamo trovati 1-1 ed espulsione per noi. Purtroppo dispiace e la gara è stata condizionata altamente. Ci sentiamo derubati. Col palleggio li avevamo messi in difficoltà e questo ci deve rendere orgogliosi. Per noi è un punto di partenza importante, Salvezza? Sì, dobbiamo lottare e provare a salvarci quanto prima".