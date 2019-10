Casertana, il presidente D'Agostino: "Presto il progetto per lo stadio"

© foto di Giuseppe Scialla

"Abbiamo deciso di tornare alla vecchia maglia a noi tanto cara. A me piace tanto e credo che lo stesso sarà per i nostri tifosi. Riguardo gli sponsor, ringraziamo tutti quelli che, indistintamente, hanno legato il proprio marchio al nostro club". Come riportato sulle colonne de Il Mattino, Giuseppe D'Agostino, presidente della Casertana, è così intervenuto in conferenza nel presentare le nuove maglie dei rossoblu. E poi una breve anticipazione sul nuovo stadio: "Se tutto andrà bene entro novembre presenteremo il progetto".