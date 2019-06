Casertana, Laaribi: "Ho tanta fame e voglia di mettermi in evidenza"

© foto di Andrea Rosito

Visite mediche di rito quest'oggi per Momo Laaribi e poi la firma con la Casertana. L'ex Rende ha quindi mostrato subito tutto il suo entusiasmo, attraverso una dichiarazione ufficiale: “In questi due giorni che sono stato a Caserta ho toccato con mano una fame ed un senso di appartenenza incredibili. Sono grato a chi mi ha dato questa grandissima possibilità. Ora tocca me dimostrare di meritarmela, mettendo in campo sacrificio e dedizione. In queste ore mi è stata ribadita più volte la parola fame. Ebbene io ne ho tanta. Ho molta voglia di mettermi in evidenza e di vedere gioire i tifosi della Casertana”.