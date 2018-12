© foto di Giuseppe Scialla

Giuseppe D’Agostino, presidente della Casertana, era stato chiaro nei giorni scorsi. “Martone resta qua a lavorare per la Casertana” - ha detto il presidente dopo le vicissitudini degli ultimi giorni, con il direttore sportivo Aniello Martone che aveva presentato le sue dimissioni ma erano state respinte dalla massima carica societaria. E lo stesso dirigente ha ‘risposto’ al miele a D’Agostino. “Sento dire spesso che nel calcio non esiste la riconoscenza - ha scritto Martone sul proprio profilo personale di Facebook -. Credo che tra uomini sì. Questo attestato di stima da parte di un presidente per un direttore vale quanto la vittoria di un campionato. Tutto finisce è vero, ma i fatti restano. Grazie”.