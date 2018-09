Casertana, Martone: "Ci muoviamo su giocatori di una certa qualità"

© foto di Armando Serpe

Intervenuto ieri in conferenza stampa a margine della presentazione di Vacca, Blondett e Adamonis, il direttore sportivo della Casertana Aniello Martone ha dichiarato: “Oggi stiamo raccogliendo quello che abbiamo seminato negli ultimi due anni. La pubblicità la fanno gli addetti ai lavori, dai calciatori ai procuratori. Quando è successo la vicenda Avellino, noi già stavamo seminando, l'ha confermato Blondett che avevo già contattato l'anno scorso. Questo per farvi capire che noi ci stavamo muovendo su giocatori di una certa qualità. Arrivato poi Castaldo, ha tirato dietro anche gli altri. Il direttore non è bravo solo a prendere giocatori, ma anche tenerli tutti insieme, creando il gruppo. Quest'anno erano i giocatori che mi chiamavano e volevano venire. La squadra l'abbiamo costruita passo passo col presidente. Ma voglio ringraziare anche tutti quelli che sono rimasti e che hanno rinnovato. Dobbiamo ragionare da squadra. Quest'anno non ci manca nulla per giocarcela: l'unica cosa che chiedo è che dovete spingerci voi. Il mio obiettivo è arrivare sopra la prima, nel mio cuore questo c'è. Ringrazio anche lo staff: tutti abbiamo sposato la causa del presidente D'Agostino, speriamo di raccogliere i frutti”.