Casertana, Martone: "Grande prestazione, orgoglioso di tutti"

Deve dire addio al sogno Serie B la Casertana, la cui straordinaria corsa si ferma a Cosenza, nel secondo turno dei playoff: 1-1 il finale, ma i calabresi hanno goduto di un miglior piazzamento in classifica. A margine del confronto, a caldo, i microfoni di TuttoC.com raccolgono le sensazioni del DS dei campani Aniello Martone: "Nonostante la grande prestazione della mia squadra e l'ottima preparazione al match di mister D'Angelo, usciamo dai playoff con il rammarico del pareggio, purtroppo avevamo un solo risultato utile, la vittoria, mentre il Cosenza ne aveva due su tre: siamo stati penalizzati da questo aspetto, e dal regolamento che premia la meglio classificata alla luce del pari. Ma a mio avviso in campo c'è stata una sola squadra, non abbiamo subito tiri in porta se non quello in occasione del gol, che li per li ci ha tagliato le gambe, ma ci ha dato poi la forza di reagire comunque provandoci fino in fondo: usciamo a testa alta. E' stata davvero un'ottima prestazione, ma faccio i complimenti e i migliori auguri anche al Cosenza. Così come un plauso va alle due tifoserie, che hanno regalato un bellissimo spettacolo anche sugli spalti".