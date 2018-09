Casertana, Martone: "La nostra vera forza è il progetto"

© foto di Armando Serpe

Una Casertana col botto, una Casertana con il chiaro obiettivo della promozione in Cadetteria. La squadra costruita dai falchetti dice questo, appoggiata poi da una piazza che alla presentazione della stessa, tenutasi nella giornata di giovedì, ha fatto sentire tutto il possibile calore ai ragazzi che si apprestano a vestire la maglia rossoblù.

Ai microfoni di TuttoC.com, il punto della situazione è fatto dal responsabile del mercato Aniello Martone.

Un mercato partito in sordina, poi il botto, per una squadra che ambisce chiaramente alla Serie B.

"E' vero, all'inizio siamo partiti per consolidare il settimo posto della passata stagione, ma in cuor nostro l'obiettivo era quello di alzare l'asticella rispetto alla scorsa annata: abbiamo quindi avuto la freddezza di stare fermi fino alla fine, osservando attentamente l'evolversi delle vicende che riguardavano i club a rischio fallimento. Abbiamo lavorato sotto traccia, con la nostra solita ambizione".

Come si è convinto elementi come Castaldo e D'Angelo a sposare il progetto Casertana?

"La società negli anni scorsi ha lavorato sempre bene, e di questo non finirò mai di ringraziare la famiglia D'Agostino, e ha ottenuto una credibilità che ha fatto la differenza, è stata la nostra miglior pubblicità. A questo va unita una certa abilità di tutto lo staff, ma anche l'entusiasmo di una piazza che non ha mai fatto mancare il proprio sostegno alla squadra: abbiamo in sostanza raccolto quando seminato. La nostra vera forza è il progetto, è questo".

Dopo i due ex Avellino, ecco Vacca e infine Floro Flores.

"In tal senso un grazie voglio rivolgerlo a Castaldo, i primo tra gli acquisti big, per così dire. E' stata poi una calamita, uno tirava l'altro, e alla fine si è formato un gruppo che rema nella stessa direzione. L'obiettivo lo vogliamo raggiungere, tutti".

Quanto pesa l'ulteriore ed eventuale slittamento del campionato?

"In questo momento noi tutti vorremmo vedere all'opera il gioiello creato, io in primis vorrei vedere questa creatura, ma vediamo, in questo caos, il lato positivo: avere eventualmente più tempo permetterà una maggiore amalgama degli elementi arrivati per ultimi che hanno meno allenamenti in gruppo rispetto a chi già faceva parte della rosa. Tutto ciò servirà per creare più unione".