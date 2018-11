© foto di Federico Gaetano

Non si scioglie il nodo legato al futuro della guida tecnica della Casertana, tanto che l'edizione locale odierna de Il Mattino titola: "Panchina a orologeria, thriller Casertana. Fontana resta al suo posto in vista dell’incontro contro la Paganese dal club nuove rassicurazioni: «Nessun braccio di ferro con il tecnico». Il risultato della partita di domani potrebbe essere ininfluente per le sorti del mister". Il club campano continua a pensare al cambio di gestione tecnica.