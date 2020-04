Casertana, Paparusso: "In serie C è impossibile attuare i protocolli di sicurezza"

Daniele Paparusso, difensore della Casertana, è intervenuto ai microfoni di GrossetoSport per parlare dell'eventuale ripresa del campionato e delle varie proposte: "Spero che almeno la Serie A possa finire, perché il calcio è speranza e sarebbe una luce in fondo al tunnel. Credo che, essendo anche noi giocatori di Lega Pro dei professionisti, dovremmo essere messi in condizione di poter riprendere come la Serie A, ma al tempo stesso capisco che nella mia categoria certi protocolli siano impossibili da attuare perché troppo costosi e in questo momento le società non possono sostenerli".