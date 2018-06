Casertana, per Alfageme possibile ritorno in patria

© foto di Giuseppe Scialla

Restare alla Casertana o tornare in Argentina? Una domanda alla quale Luis Alfageme non ha ancora dato una risposta. La punta è vincolata contrattualmente fino al giugno 2019, ma il richiamo della madre patria è forte. Qualora decidesse di restare in Italia però sarebbe solo per vestire nuovamente la maglia rossoblu. Lo scrive Tuttoc.com.