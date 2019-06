Casertana, per la difesa occhi puntati su Caldore

© foto di Giuseppe Scialla

Possibile futuro in Serie C per Marco Caldore. Il difensore classe '94, come riportato da tuttoseried.com, sarebbe uno dei profili richiesti da Ciro Ginestra, nuovo allenatore della Casertana, già al lavoro per costruire la squadra che affronterà il prossimo torneo. Ginestra e Caldore hanno già lavorato insieme due stagioni fa alla Sangiovannese.