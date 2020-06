Casertana, per la panchina spunta anche un'idea Luiso: sondaggio anche per Grandoni

vedi letture

Panchina vacante per ora in casa Casertana. Il club rossoblu, dopo l’addio di Ciro Ginestra è a caccia di un nuovo tecnico. Sono diversi i nomi che sono sul taccuino del club campano e, come riportano i colleghi di TuttoC.com, fra i papabili ci sarebbe anche Pasquale Luiso. Nei giorni scorsi invece è stato anche un sondaggio per Alessandro Grandoni.