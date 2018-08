Casertana, possibile addio per Ferrara. C'è il Matera

Fonte: TuttoC.com

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

La Casertana, oltre agli acquisti, sta lavorando anche in ottica uscite. Tra i papabili per cambiare casacca di sarebbe Marco Ferrara. Il terzino mancino classe '94, secondo quanto riporta Il Mattino, potrebbe essere ceduto in Serie C, sul giocatore infatti pare esserci l'interesse del Matera.