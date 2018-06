Casertana, primi contatti con Castaldo dell'Avellino

Fonte: TuttoC.com

© foto di Federico Gaetano

Al lavoro il DS della Casertana Martone, già operativo per allestire una rosa di massima competitività per la prossima stagione. L'idea per l'attacco, già avviata dal direttore, risponde al nome di Luigi Castaldo, attualmente all'Avellino, ma con il futuro ancora da scrivere: il bomber ha un altro anno di contratto con gli irpini, ma se il rinnovo non dovesse concretizzarsi a breve, il classe '82 sarebbe pronto al sedersi al tavolo con i falchetti.