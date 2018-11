Casertana, respinte le dimissioni del ds Martone

© foto di Giuseppe Scialla

Un momento non facile per la Casertana, con il responsabile di mercato Aniello Martone prossimo all'addio. O meglio, già dimesso. Lo stesso Martone, infatti, avrebbe consegnato domenica le proprie dimissioni a patron D'Agostino che però, secondo quanto riportato da TuttoC.com, le avrebbe respinte.

In merito alla questione si attendono nuovi sviluppi.