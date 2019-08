Casertana, rinforzi difensivi e offensivi: piacciono Figliomeni e Infantino

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Deve completare la rosa la Casertana, ancora alla ricerca di un difensore e di un attaccante. Che, secondo quanto riferito da Il Mattino, sono stati individuati in Giuseppe Figliomeni e Saveriano Infantino.

Piste non facili. Figliomeni, di proprietà del Catanzaro ma con un accordo di massima con i falchetti, potrebbe essere lasciato partire solo se il club, entro la fine del mercato, troverà un centrale difensivo di pari affidabilità, mentre per Infantino ci sarebbe da battere una folta concorrenza. Il giocatore è in uscita dal Teramo, ma la C è pazza di lui.