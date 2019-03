© foto di Giuseppe Scialla

Tutto in regola per la Casertana. Il club rossoblu è già a posto con i pagamenti e le scadenze di metà marzo. Questa la nota del club:

La Casertana FC si conferma tra i club più virtuosi del panorama calcistico nazionale, non solo di Lega Pro. Dopo il riscontro positivo avuto in seguito ai controlli di routine effettuati dalla COVISOC, il club rossoblu, in anticipo rispetto ai termini previsti del 18 marzo, ha provveduto a saldare le spettanze con tutti i tesserati relative alle mensilità di gennaio e febbraio; così come previsto dalla normativa vigente per l’ottenimento delle Licenze Nazionali.