Casertana, sarà ricorso contro le decisioni del giudice sportivo: la note

© foto di Gennaro Masi

Pesante stangata alla Casertana dopo il derby contro la Paganese: match perso, e oltre al danno la beffa, con il giudice sportivo che ha usato la mano pesante sui falchetti . Di seguito riportiamo la nota del club in merito alle decisioni refertate dal giudice:

"Alla luce dei provvedimenti resi pubblici dal Giudice Sportivo in data odierna, la Casertana FC sente il dovere di intervenire per tutelare la sua immagine e il suo operato, sempre caratterizzato da civiltà e lealtà.

Scorrendo le decisioni del Giudice Sportivo si ha l’impressione che negli spogliatoi dello stadio ‘Pinto’ abbia avuto luogo chissà quale azione da parte dei dirigenti della nostra società.

Negli anni la Casertana FC ha fatto parlare di sé per cordialità e lealtà, per tale motivo non ci rivediamo in atteggiamenti “minacciosi”.

Detto ciò, questa società non nega di certo di aver manifestato il proprio dissenso al termine della prima frazione, ormai stanca di ripetute direzioni arbitrali che hanno gravato sul nostro cammino in campionato. La Casertana FC si riserva di presentare ricorso avverso a provvedimenti ritenuti eccessivi e ingenerosi.