© foto di Federico De Luca

Pierpaolo Marino, ex dirigente di Roma, Napoli e Atalanta fra le altre, è il grande sogno della Casertana per costruire la squadra nella prossima stagione dopo l’addio di Aniello Martone. Secondo Sportcasertano.it l’esperto dirigente sarebbe in cima alla lista dei desideri anche se non è esclusa la possibilità che il ruolo di direttore sportivo venga affidato a un suo fedelissimo con Marino che potrebbe fungere da consulente esterno.