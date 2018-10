L'attaccante dell'Inter, Matteo Politano, ha parlato ai microfoni di Mediaset, parlando di Icardi. "E' un giocatore fortissimo, dentro l'area di rigore ce ne sono pochissimi come lui. All'inizio non è facile passargliela, poi capisci i suoi movimenti ed è molto più semplice. Il derby?...

Inter, Politano: "Pochi come Icardi in area. Derby? Serve partita perfetta"

Le pagelle dell'Inghilterra - Super Sterling. Bene Kane, ma non si sblocca

Manchester in vendita? I Glazer smentiscono, ma Avram andrà a Riyadh

Spagna-Inghilterra 2-3, AS critica l'arbitro Marciniak: "Rigore!"

Francia-Germania, L'Equipe in prima pagina: "Amici ma non troppo"

Manchester City, pronti 70 milioni per Frenkie De Jong dell'Ajax

Dzeko meglio di Messi e CR7: in Nazionale il bosniaco segna di più

Barcellona, difensore esperto cercasi per gennaio: obiettivo Ivanovic

Barcellona, i centrali nel mirino per l'estate: de Ligt, Djené e Nunez

Basaksehir, sanzione di 360 mila euro per Arda Turan

Liverpool, anche Manè s'è 'rotto' in nazionale

Manchester City, Kompany in scadenza: la firma sul rinnovo è a un passo

Modric: "5 nomi per il Pallone d'oro. Gare migliori? Anche il 4-1 alla Juve"

Siviglia, obiettivo nipponico per gli andalusi: piace Nakajima

Mistero Malcom, tre gare per svoltare. O decidere di partire a gennaio

Dopo la sorprendente stagione passata e la fiducia accordatagli dalla sua Casertana, il centrocampista Salvatore Santoro , reduce anche dalle buone prestazione contro Juve Stabia e Catania, ha attirato le attenzioni delle categorie superiori. Sul classe '99 ci sono gli occhi di Pescara e Benevento in B, ma anche quelli della Serie A, con Frosinone e Parma che stanno monitorando la situazione.

